На сегодняшний день уровень воды в Северо-Крымском канале остается без изменений

Глава РК Сергей Аксёнов рассказал о работе Северо-Крымского канала после разрушения дамбы Каховской ГЭС. По его информации, на сегодняшний день уровень воды в Северо-Крымском канале остается без изменений.

С точки зрения обеспечения водой Крыму ничего не угрожает. Сейчас предпринимаются необходимые меры для минимизации потерь и сохранения имеющихся запасов воды в связанных с каналом водохранилищах. Однако под удар попадает рисовое хозяйство – высажено более 3 тысяч гектаров. В связи с этим принято решение полностью компенсировать все затраты, которые понес производитель. Мелиорация земель, которые требуют гораздо меньший объем воды, это более 60 тысяч гектаров, будет продолжена. Подача воды будет идти из пяти водохранилищ – они заполнены более чем на 80 %, – сообщил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов дополнил, что для полноценного функционирования Северо-Крымского канала необходимо решить вопрос обеспечения безопасности.

Как только будут предприняты необходимые меры, у нас будет возможность установить специальное оборудование непосредственно на реке Днепр, которое будет подавать воду объемом до 40 кубометров в секунду. Этих объемов достаточно для штатной работы канала и обеспечения республики водой. Технически это сделать несложно, – пояснил Глава Республики.

Органы власти Крыма работают над данным вопросом совместно с федеральными органами власти, соответствующие решения будут приняты, как только позволят обстоятельства.

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