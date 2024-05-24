На сельхозярмарках ЮБК — фрукты и овощи. Где расположены торговые площадки

На сельхозярмарках в городах ЮБК можно приобрести продукцию крымских сельхозпроизводителей:
В субботу, 25 мая:
- Ялта – ул. Найденова, 16/2, ул. Блюхера, 40, Суворовская, 15 и ул. Свердлова, 47-51
- Форос – ул. Космонавтов, 3 (центральный сквер)
- Массандра – ул. Стахановская, 17, ул. Южнобережное шоссе, 11 и ул. Винодела Егорова, 22
- Гурзуф – ул. Артековская, 12 и ул. 60 лет СССР, 18
- Виноградное – ул. Южнобережное шоссе, 44
- Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24
- Отрадное – ул. Отрадная, 3
В воскресенье, 26 мая:
- Ялта – ул. Свердлова, 47-51, ул. Халтурина, 33-35 и ул. Найденова, 16/2
- Краснокаменка – ул. Центральная, пятачок (конечная остановки маршрута №2)
- Гурзуф – ул. Соловьева, 5, ул. Артековская, 12 и ул. 60 лет СССР, 18
- Симеиз – ул. Советская, 46
- Массандра – ул. Стахановская, 17 и ул. Южнобережное шоссе, 11
- Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24
- Даниловка – ул. Лесная, 7
- Высокогорное – ул. Лесная, 12
- Виноградное – ул. Южнобережное шоссе, 44
- Отрадное – ул. Отрадная, 3
В понедельник, 27 мая:
- Ялта – ул. Блюхера, 40
Во вторник, 28 мая:
- Ялта – ул. Суворовская, 15, ул. Грибоедова, 2 и ул. Свердлова, 69
- Кореиз – ул. Севастопольское шоссе, 27
В среду, 29 мая:
- Ялта – ул. Кривошты, 2 и ул. Найденова, 16/2
- Форос – ул. Космонавтов, 3 (центральный сквер)
- Гурзуф – ул. Артековская, 12
- Массандра – ул. Южнобережное шоссе, 11
- Виноградное – ул. Южнобережное шоссе, 44
- Береговое – ул. Кипарисная, 39
В четверг, 30 мая:
- Ялта – ул. Блюхера, 40
Режим работы: с 07:00 до 16:00
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С тегами: торговля в Крыму