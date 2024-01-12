На «серпантине» от Судака до Нового Света обрушился участок подпорной стены

Движение транспорта ограничено.

На горной, узкой, извилистой дороге от Судака до Нового Света – частично ограничено движение. Как сообщили в минтрансе Крыма, на участке протяженностью 50 метров произошло разрушение подпорной стены вследствие активизации оползневых процессов.

Участок огорожен, установлены соответствующие знаки и указатели. Работы по ликвидации разрушения будут выполнены до начала курортного сезона. Просим участников дорожного движения руководствоваться данной информацией при планировании маршрутов, — говорится в сообщении минтранса РК.

Проезд по автодороге открыт, но водителям нужно быть внимательным, соблюдать скоростной режим, руководствоваться дорожными знаками и указателями.

Фото: минтранс РК.