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На «серпантине» от Судака до Нового Света обрушился участок подпорной стены

На «серпантине» от Судака до Нового Света обрушился участок подпорной стены

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 21:10 12.01.2024

Движение транспорта ограничено.

На горной, узкой, извилистой дороге от Судака до Нового Света – частично ограничено движение. Как сообщили в минтрансе Крыма, на участке протяженностью 50 метров произошло разрушение подпорной стены вследствие активизации оползневых процессов.

Участок огорожен, установлены соответствующие знаки и указатели. Работы по ликвидации разрушения будут выполнены до начала курортного сезона. Просим участников дорожного движения руководствоваться данной информацией при планировании маршрутов, — говорится в сообщении минтранса РК.

На «серпантине» от Судака до Нового Света обрушился участок подпорной стены

Проезд по автодороге открыт, но водителям нужно быть внимательным, соблюдать скоростной режим, руководствоваться дорожными знаками и указателями.

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На «серпантине» от Судака до Нового Света обрушился участок подпорной стены

Фото: минтранс РК.

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