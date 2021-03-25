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На севастопльском набережной Корнилова восстанавливают покрытие

На севастопльском набережной Корнилова восстанавливают покрытие

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:06 25.03.2021

На севастопольской набережной Корнилова работы планируют завершить в течение полутора месяцев.

Мы приступили к восстановлению покрытия, которое зимой было разрушено штормом. Порядка 130 квадратных метров плитки будет заменено. Также очищена старая плитка, которая пригодна для повторной эксплуатации. Около 30 квадратов плиточного покрытия будет закуплено. Мы планируем завершить работы в течение полутора месяцев, все зависит от сроков поставки гранита. Работы проводит ГБУ «Парки и скверы» в рамках текущего содержания. Мощение плитки начнем, как только позволят погодные условия, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

На севастопльском набережной Корнилова восстанавливают покрытие На севастопльском набережной Корнилова восстанавливают покрытиеНа севастопльском набережной Корнилова восстанавливают покрытиеНа севастопльском набережной Корнилова восстанавливают покрытиеНа севастопльском набережной Корнилова восстанавливают покрытие

Для укладки плиточного покрытия, отмечают специалисты, планируется использовать усиливающие растворы, которые могут выдерживать удары волн во время штормов.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

На севастопльском набережной Корнилова восстанавливают покрытие

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