На севастопльском набережной Корнилова восстанавливают покрытие

На севастопольской набережной Корнилова работы планируют завершить в течение полутора месяцев.

Мы приступили к восстановлению покрытия, которое зимой было разрушено штормом. Порядка 130 квадратных метров плитки будет заменено. Также очищена старая плитка, которая пригодна для повторной эксплуатации. Около 30 квадратов плиточного покрытия будет закуплено. Мы планируем завершить работы в течение полутора месяцев, все зависит от сроков поставки гранита. Работы проводит ГБУ «Парки и скверы» в рамках текущего содержания. Мощение плитки начнем, как только позволят погодные условия, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

