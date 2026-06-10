На севастопольских АЗС можно встретить сотрудников городских департаментов и предприятий. Что делают?

На АЗС продолжают работать сотрудники департаментов и управлений Правительства Севастополя. В их числе — представители департамента транспорта, а также подведомственных ему предприятий: ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова», ГБУ «Севастопольский Автодор» и ГУП «Севастопольский морской порт».

Узнать контролеров можно по красным повязкам с надписью «контролер». Они гасят QR-коды перед заправкой и оплатой топлива, а также помогают регулировать транспортные потоки на АЗС.

QR-коды действуют ограниченное время. О запуске их получения и сроке использования ежедневно информирует губернатор Севастополя Михаил Развожаев на своих официальных страницах.

источник: Правительство Севастополя

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