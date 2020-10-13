На севастопольских дорогах устанавливают камеры фиксации нарушений ПДД

Для снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в Севастополе выполняется комплекс мероприятий по установке камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, в том числе на автодорогах, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Установка современных комплексов направлена на снижение скоростного режима и, как следствие, уменьшение количества ДТП. Камеры фото- и видеофиксации на аварийно-опасных участках автомобильных дорог фиксируют нарушения правил дорожного движения. При утверждении мест установки комплексов учитывались такие факторы, как интенсивность движения транспорта, наличие очагов концентрации ДТП, участки дорог с ограниченной видимостью, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

В 2020 году запущены два комплекса системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на проспекте Героев Сталинграда в районе дома 6, а также на а/д Ялта-Севастополь в районе остановки общественного транспорта «Ресторан Шайба». Первый комплекс контролирует соблюдение скоростного режима, другой — соблюдение правил дорожного движения на пешеходном переходе.

Кроме того, в текущем году планируется установить еще три комплекса на перекрестках ул. Багрия и ул. Коли Пищенко, проспект Юрия Гагарина и ул. Дмитрия Ульянова, на пересечении дорог подъезд к пос. Кача и подъезд к аэропорту Бельбек, — говорят специалисты.

На сегодняшний день в Севастополе функционирует 119 стационарных и 6 передвижных комплексов системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. 56 камер направлено на контроль скоростного режима, 31 камера — на соблюдение правил выезда на встречную полосу, 21 камера следит за соблюдением правил проезда перекрестков.