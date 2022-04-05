На севастопольских пасеках «мониторят» здоровье пчёл

На севастопольских пасеках началось обследование пчел на наличие инфекционных и инвазивных заболеваний. Сегодня сотрудники управления ветеринарии и департамента сельского хозяйства и потребительского рынка проверили пасеку в Терновке – крестьянское (фермерское) хозяйство Василия Стадника. По словам начальника отдела противоэпизоотической работы Михаила Лучникова, обследования пасек проводятся каждую весну.

Мы проверяем пасеки на наличие заболеваний и соответствие содержания пчел ветеринарным нормам – для этого проводится отбор пчел для лабораторного исследования. В случае наличия заболеваний на пасеку накладывается карантин и ограничивается перемещение продукции пчеловодства и самих пчел. За прошедший год были обследованы 54 пасеки – все результаты исследований отрицательные, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя специалиста.

Хозяйство Василия Стадника производит мед с 2015 года и регулярно пользуется мерами господдержки. Так, на средства первого гранта на пасеку закупили 150 пчелосемей и оборудование для переработки меда и вывоза пчел к местам сбора пыльцы. В результате в 2017 году было собрано 3 100 кг меда.

На сегодняшний день в Севастополе продолжает действовать программа поддержки сельхозпроизводителей, где одно из направлений – это развитие пчеловодства.

В 2022 году объем субсидирования отрасли пчеловодства составляет 300 тысяч рублей. Желающие заниматься развитием пасечного хозяйства могут улучшить свою материально-техническую базу, закупить оборудование. Для этого необходимо подать документы в департамент сельского хозяйства и потребительского рынка. Мы также оказываем помощь в подготовке документов, — говорит заместитель директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Юлия Курбатова.

Всего с 2018 по 2021 годы на развитие пчеловодства в Севастополе направили более миллиона рублей.

Напомним, представители отрасли пчеловодства могут получить компенсацию 50% затрат на приобретение ранее не эксплуатируемого оборудования и (или) инвентаря, а также на приобретение пчелиных маток и пчелиных семей.