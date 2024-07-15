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На севастопольском пляже «Омега» травмировалась девочка. Идёт проверка
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

На севастопольском пляже «Омега» травмировалась девочка. Идёт проверка

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:13 15.07.2024

Прокуратура Севастополя организовала проверку по информации о травмировании ребенка.

В соцсетях и СМИ сообщалось, что 10 июля 9-летняя девочка у входа на пляж «Омега» провалилась ногой в отверстие решетки ливневой канализации и сломала ногу. По поручению прокурора города организована проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Прокуратура также даст оценку исполнению требований законодательства организациями, обслуживающими ливневку и территорию пляжа, а также при оказании экстренной медицинской помощи ребенку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщила пресс-служба ведомства.

Проверку проводит и Следственный комитет. О происшествии там узнали из СМИ. В телерепортаже сообщили, что девочка вместе с родителями гуляла близ пляжа «Омега». Ребенок упал в отверстие ливневой канализации, получив травму бедра.

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В рамках проверки будет дана оценка действиям коммунальных служб, ответственных за обслуживание данной территории. Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил принять меры к устранению обстоятельств, способствовавших данному происшествию.

источник: «Севастопольская газета»

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