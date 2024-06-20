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На Севастопольской станции юных техников состоялся финал кубка по картингу

На Севастопольской станции юных техников состоялся финал кубка по картингу

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:10 20.06.2024

На трассе Севастопольской станции юных техников прошел завершающий этап кубка по картингу. Соревнования проходили среди обучающихся направления «Картинг».

Финальные состязания определили не только победителей кубка, но и сформировали рейтинг спортсменов по итогам учебного года. По результатам прохождения трассы были определены лучшие гонщики и в финальных заездах, и в сумме прохождения 4-х этапов кубка, — сообщили в пресс-службе Севастопольской станции юных техников. 

На Севастопольской станции юных техников состоялся финал кубка по картингу На Севастопольской станции юных техников состоялся финал кубка по картингу На Севастопольской станции юных техников состоялся финал кубка по картингу

Итоги заездов

Мальчики 1-й год обучения до 12 лет
1 место. Либурацков Илья (134 очка) – 2 место по итогам года
2 место. Пекус Федор (146 очков) – 1 место по итогам года
3 место. Хмыз Алексей (84 очка) – 7 место по итогам года
4 место. Дячков Семен (108 очков) – 3 место по итогам года

Мальчики 1-й год обучения до 12 лет (лайт)
1 место. Байков Денис (104 очка) – 4 место по итогам года
2 место. Фалков Кузьма (96 очков) – 6 место по итогам года
3 место. Новиков Николай (78 очков) – 8 место по итогам года

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Мальчики 2-й год обучения до 12 лет
1 место. Шишов Роман (160 очков) – 1 место по итогам года
2 место. Тюнин Владимир (130 очков) – 2 место по итогам года
3 место. Рожнов Вячеслав (130 очков) – 3 место по итогам года
4 место. Соколов Константин (114 очков) – 4 место по итогам года

Юноши с 12 лет
1 место. Морозов Архип (92 очка) – 5 место по итогам года
2 место. Головков Степан (76 очков) – 7 место по итогам года

Девочки старше 12 лет
1 место. Пупова Диана (152 очка) – 1 место по итогам года
2 место. Крупникова Александра (152 очка) – 2 место по итогам года

Девочки до 12 лет
1 место. Тюнина Мария (156 очков) – 1 место по итогам года
2 место. Курченко Кира (148 очков) – 2 место по итогам года

Поздравляем лидеров! А всем спортсменам желаем побить собственные рекорды в новом учебном году! — отмечают в пресс-службе Севастопольской станции юных техников. 

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