На севере Крыма более 40 тысяч жителей получат чистую воду

Более 40 тысяч жителей Красноперекопского района в северной части Крымского полуострова получат качественную воду благодаря строительству водоочистных сооружений по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом

Ранее власти региона заявляли о проблеме качества питьевой воды, которая добывается с подземных горизонтов в северных и восточных районах из-за ее высокой минерализации и засоления. Глава республики Сергей Аксенов сообщал о выделении до 2030 года более 36 млрд рублей на мероприятия по обеспечению жителей региона качественной питьевой водой.

В рамках федерального проекта «Чистая вода», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда», начата реализация мероприятия «Строительство водоочистных сооружений г. Красноперекопск». Ввод объекта в эксплуатацию в декабре 2024 года позволит обеспечить качественной питьевой водой более 42 тысяч жителей города Красноперекопска и Красноперекопского района, — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном замминистра ЖКХ региона Романом Восколуповым.

Отмечается, что мощность сооружений составит 15 тыс. куб. м в сутки. Стоимость объекта — 2,6 млрд рублей.

Цель федерального проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» — к концу 2024 года увеличить долю россиян, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 88,8%. В городах этот показатель должен достичь отметки 95%.

источник: ТАСС