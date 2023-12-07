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На севере пройдут военные учения. Будет шумно
Фото: МО РФ

На севере Крыма пройдут военные учения. Будет шумно

Опубликовал: CrimeaPRESS в События 14:11 07.12.2023

Российские военные в четверг проведут учебные стрельбы на севере Крыма. Об этом сообщил глава администрации города Армянск Василий Телиженко.

7 декабря с 17:00 до 20:00 будут проводиться учебные стрельбы, в том числе с использованием артиллерии, в районе села Волошино, – написал в своем Telegram-канале Телиженко.

Жителей Армянска и прилегающих населенных пунктов просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

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С тегами: армия России

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