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На севере Крыма сбиты вражеские беспилотники. Сведения из Джанкоя

На севере Крыма сбиты вражеские беспилотники. Сведения из Джанкоя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:52 04.06.2023

За прошедшую ночь силами ПВО на севере Крыма было сбито 5 вражеских БПЛА, еще 4 – заглушены и посажены средствами РЭБ. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. Основной целью противника стал Джанкой. В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора на улице Интернациональной, также пострадали два автомобиля. Впрочем, все могло быть хуже, не обошлось без эвакуации.

На территории частного домовладения был обнаружен один не взорвавшийся БПЛА. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения. В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, —  сообщил Аксёнов.

Найденный беспилотник обезвредили, его изучают специалисты. По неофициальным данным, это снова китайский «бытовой» дрон «Mugin-5 Pro».

Один беспилотный аппарат не взорвался и упал на территорию частного домовладения, в связи с этим 50 человек были перевезены в пункт временного размещения в школе №8. В настоящее время он обезврежен и люди возвращены в свои дома, — уточнил глава администрации Джанкоя Игорь Ивин.

На Интернациональной с утра кипит работа – джанкойцы устраняют последствия ночной «атаки дронов».

На улице Интернациональной зафиксировано падение со взрывом беспилотного аппарата. Повреждены три частных домовладения. Фасад посечён шрапнелью, разбиты окна, повреждены входные двери. На столбах электропередач оборваны провода, — отметил Игорь Ивин.

На севере Крыма сбиты вражеские беспилотники. Сведения из Джанкоя

По его информации, восстановительные работы завершатся до конца дня.

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