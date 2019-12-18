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На Северной стороне Севастополя модернизировали сети наружного освещения

На Северной стороне Севастополя модернизировали сети наружного освещения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:37 18.12.2019

На Северной стороне Севастополя работы по модернизации сетей наружного освещения проведены на улицах Леваневского и Доронина, на площади Захарова, а также лестницах Водопьянова и Разина.

Установлена 41 новая стальная опора наружного освещения, адаптированных к осадкам, а 46 новых светодиодных светильников обеспечивают качественное освещение и в ясную, и в пасмурную погоду. В ходе работ протянуты новые линии электроснабжения, которые сократят количество дефектов сети, вызванных неблагоприятными погодными условиями, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На Северной стороне Севастополя модернизировали сети наружного освещения

По словам специалистов, применяемое оборудование соответствует всем светотехническим, эксплуатационным требованиям и нормам, обеспечивает достаточный уровень освещенности улиц, необходимый для безопасного дорожного движения.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

На Северной стороне Севастополя модернизировали сети наружного освещения

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