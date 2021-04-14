На Северной стороне Севастополя обнаружили склад боеприпасов

Масштабную пиротехническую операцию 13 апреля провели сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю. Крупное скопление взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны сапёры извлекли из грунта на территории садоводческого товарищества «Парус» на Северной стороне.

Боеприпасы на этом месте были найдены при проведении земляных работ, о чём поступило сообщение в МЧС России. Всего при отработке заявки специалисты чрезвычайного ведомства подняли на поверхность 120 взрывоопасных предметов: 4 миномётные мины, 12 запалов, 55 ручных гранат, 49 артиллерийских снарядов. На данный момент все они транспортированы в безопасное место для последующего уничтожения, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.