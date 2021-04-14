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На Северной стороне Севастополя обнаружили склад боеприпасов

На Северной стороне Севастополя обнаружили склад боеприпасов

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:53 14.04.2021

Масштабную пиротехническую операцию 13 апреля провели сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю. Крупное скопление взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны сапёры извлекли из грунта на территории садоводческого товарищества «Парус» на Северной стороне.

Боеприпасы на этом месте были найдены при проведении земляных работ, о чём поступило сообщение в МЧС России. Всего при отработке заявки специалисты чрезвычайного ведомства подняли на поверхность 120 взрывоопасных предметов: 4 миномётные мины, 12 запалов, 55 ручных гранат, 49 артиллерийских снарядов. На данный момент все они транспортированы в безопасное место для последующего уничтожения, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

На Северной стороне Севастополя обнаружили склад боеприпасов На Северной стороне Севастополя обнаружили склад боеприпасов На Северной стороне Севастополя обнаружили склад боеприпасов

В работах задействовались 3 человека личного состава и 1 единица техники.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

На Северной стороне Севастополя обнаружили склад боеприпасов

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