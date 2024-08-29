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На Северной стороне Севастополя переоснастили библиотеку по модульному стандарту

На Северной стороне Севастополя переоснастили библиотеку по модульному стандарту

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:33 29.08.2024

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня проверил библиотеку-филиал № 8 на улице Надежды Краевой, которую модернизировали в Севастополе благодаря национальному проекту «Культура». Это уже третья детская библиотека в Севастополе переоснащённая по модельному стандарту. Теперь на Северной стороне появился семейный культурный центр по развитию чтения и культурно-досуговой деятельности «Книгоморье».

Работы по модернизации и переоснащению библиотеки начались в январе.  В учреждении появились: программно-аппаратный комплекс «Муза», интерактивная панель «Колибри», очки виртуальной реальности, телевизор, ноутбуки и планшеты, акустическая система и другое оборудование. Новые технические средства позволили подключиться к фондам Национальной электронной библиотеки. Переоснащение позволило создать для детей и их родителей современное пространство для реализации программ дополнительного образования, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев:

На Северной стороне это первая библиотека, оснащённая по модельному стандарту. С появлением новой техники здесь родилось совершенно уникальное интерактивное пространство для дополнительного образования: у ребят есть возможность не только читать книги, но и осваивать развивающие программы. Уверен, обновлённая библиотека будет очень востребованной, особенно с учётом того, что недалеко находится школа №9, которую сейчас мы капитально ремонтируем по президентской программе. Мы будем двигаться по этому пути дальше: благодаря нацпроекту библиотеки обретают новый формат: они становятся новыми центрами притяжения, местами для встреч, общения, обучения, мастер-классов и игр. 

В учреждении заменили стеллажи и кафедры библиотекарей, поставили столы-трансформеры для чтения и детского творчества, компьютерные столы для читателей встроили в книжные стеллажи, установили удобные стулья и пуфы для посетителей. Специально для посетителей были разработаны две читательские зоны. В пространстве «Книжный маяк» — книжный зал, где есть уголок громкого чтения и зоны с интерактивными и развивающими играми. В пространстве «Семейная кругосветка» находятся семейный кинозал, фонд краеведческих изданий и интерактивная творческая мастерская.

Библиотека-филиал № 8 стала первой детской библиотекой, где установлены интерактивная панель «Колибри» и программно-аппаратный комплекс «Муза»: это устройства, которые позволяют детям максимально полно развиваться. На интерактивной панели для ребят доступны такие модули, как «Инженерная школа», с помощью которого они могут изучать точные науки и ставить опыты, «Профессиум», где дети могут узнать о разных специальностях и, возможно, выбрать профессию по душе. Здесь же можно поиграть в шашки — одному или с компанией. Программно-аппаратный комплекс «Муза» включает три модуля: «Художник», «Мультипликатор» и «Писатель». Эти модули со специальным программным обеспечением позволяют создавать картины, мультфильмы и даже книги — ребёнок может забрать созданную книгу домой, – говорит директор «Центральной библиотечной системы для детей» Елена Панченко. 

Книжный фонд обновили, уделив особое внимание справочной и научно-популярной литературе, книгам по истории, культуре, искусству, спорту, развивающим изданиям с заданиями для малышей и книгам для родителей, хрестоматий, художественной литературы российских и зарубежных авторов, популярной современной литературе, появились новые книги о героях специальной военной операции. Также для библиотеки закупили познавательные и развивающие игры, в том числе для семейного досуга.

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На Северной стороне Севастополя переоснастили библиотеку по модульному стандарту На Северной стороне Севастополя переоснастили библиотеку по модульному стандарту На Северной стороне Севастополя переоснастили библиотеку по модульному стандарту На Северной стороне Севастополя переоснастили библиотеку по модульному стандарту На Северной стороне Севастополя переоснастили библиотеку по модульному стандарту На Северной стороне Севастополя переоснастили библиотеку по модульному стандарту На Северной стороне Севастополя переоснастили библиотеку по модульному стандарту На Северной стороне Севастополя переоснастили библиотеку по модульному стандарту На Северной стороне Севастополя переоснастили библиотеку по модульному стандарту

Справочно: 

Детская библиотека была организована в 1964 году на базе детского отделения Бартеньевской библиотеки на Полярной улице (в 1975 году улица переименована в честь Надежды Краевой). Сейчас услугами библиотеки пользуются более 3 200 читателей, книжный фонд насчитывает свыше 20 000 единиц. В 2019 году за счет бюджета Севастополя был проведен капитальный ремонт внутренних помещений, инженерных сетей, фасада и входной группы с организацией условий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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