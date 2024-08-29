Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня проверил библиотеку-филиал № 8 на улице Надежды Краевой, которую модернизировали в Севастополе благодаря национальному проекту «Культура». Это уже третья детская библиотека в Севастополе переоснащённая по модельному стандарту. Теперь на Северной стороне появился семейный культурный центр по развитию чтения и культурно-досуговой деятельности «Книгоморье».

Работы по модернизации и переоснащению библиотеки начались в январе. В учреждении появились: программно-аппаратный комплекс «Муза», интерактивная панель «Колибри», очки виртуальной реальности, телевизор, ноутбуки и планшеты, акустическая система и другое оборудование. Новые технические средства позволили подключиться к фондам Национальной электронной библиотеки. Переоснащение позволило создать для детей и их родителей современное пространство для реализации программ дополнительного образования, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев:

На Северной стороне это первая библиотека, оснащённая по модельному стандарту. С появлением новой техники здесь родилось совершенно уникальное интерактивное пространство для дополнительного образования: у ребят есть возможность не только читать книги, но и осваивать развивающие программы. Уверен, обновлённая библиотека будет очень востребованной, особенно с учётом того, что недалеко находится школа №9, которую сейчас мы капитально ремонтируем по президентской программе. Мы будем двигаться по этому пути дальше: благодаря нацпроекту библиотеки обретают новый формат: они становятся новыми центрами притяжения, местами для встреч, общения, обучения, мастер-классов и игр.

В учреждении заменили стеллажи и кафедры библиотекарей, поставили столы-трансформеры для чтения и детского творчества, компьютерные столы для читателей встроили в книжные стеллажи, установили удобные стулья и пуфы для посетителей. Специально для посетителей были разработаны две читательские зоны. В пространстве «Книжный маяк» — книжный зал, где есть уголок громкого чтения и зоны с интерактивными и развивающими играми. В пространстве «Семейная кругосветка» находятся семейный кинозал, фонд краеведческих изданий и интерактивная творческая мастерская.

Библиотека-филиал № 8 стала первой детской библиотекой, где установлены интерактивная панель «Колибри» и программно-аппаратный комплекс «Муза»: это устройства, которые позволяют детям максимально полно развиваться. На интерактивной панели для ребят доступны такие модули, как «Инженерная школа», с помощью которого они могут изучать точные науки и ставить опыты, «Профессиум», где дети могут узнать о разных специальностях и, возможно, выбрать профессию по душе. Здесь же можно поиграть в шашки — одному или с компанией. Программно-аппаратный комплекс «Муза» включает три модуля: «Художник», «Мультипликатор» и «Писатель». Эти модули со специальным программным обеспечением позволяют создавать картины, мультфильмы и даже книги — ребёнок может забрать созданную книгу домой, – говорит директор «Центральной библиотечной системы для детей» Елена Панченко.

Книжный фонд обновили, уделив особое внимание справочной и научно-популярной литературе, книгам по истории, культуре, искусству, спорту, развивающим изданиям с заданиями для малышей и книгам для родителей, хрестоматий, художественной литературы российских и зарубежных авторов, популярной современной литературе, появились новые книги о героях специальной военной операции. Также для библиотеки закупили познавательные и развивающие игры, в том числе для семейного досуга.

Справочно:

Детская библиотека была организована в 1964 году на базе детского отделения Бартеньевской библиотеки на Полярной улице (в 1975 году улица переименована в честь Надежды Краевой). Сейчас услугами библиотеки пользуются более 3 200 читателей, книжный фонд насчитывает свыше 20 000 единиц. В 2019 году за счет бюджета Севастополя был проведен капитальный ремонт внутренних помещений, инженерных сетей, фасада и входной группы с организацией условий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя