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На Северной стороне Севастополя устанавливают новые фонари
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

На Северной стороне Севастополя устанавливают новые фонари

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:27 03.06.2025

На Северной стороне Севастополя — на улице Федоровской — «Горсвет» начал устанавливать новое наружное освещение.

Для того чтобы местным жителям было комфортно ходить в темное время суток мы планируем установить здесь 8 опор и 10 светодиодных светильников. Параллельно ведутся работы на улицах: Азарова, Кулакова и Бутакова, на этих адресах планируем установить 7 опор и 7 светильников, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя специалиста по связям с общественностью ГБУ «Горсвет» Андрея Князева.

Всего с начала года в городе установили 67 новых опор наружного освещения и 304 светильника. За два квартала «Горсвет» уже осветил улицы в Инкермане, Терновке и в Верхнесадовом, а также подход к детскому саду № 127 и лестницу от улицы Седова до улицы Каманина, улицы Загордянского, Пилипенко и Абрикосовую.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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