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На шести АЗС Севастополя появилось в свободной продаже дизтопливо и бензин АИ-95
автор фото: Даниил ОПАРИН, источник: Комсомольская правда Крым

На шести АЗС Севастополя есть в свободной продаже дизтопливо и бензин АИ-95

Опубликовал: news-parser в Актуально 11:22 30.06.2026

Во вторник, 30 июня, на шести АЗС Севастополя появилось в свободной продаже дизтопливо и бензин АИ-95. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев. Свободная продажа началась в 10 утра. На шести АЗС «АТАН» можно купить бензин АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.

Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину, – написал Развожаев.

Севастопольский губернатор добавил, что заправка в канистры запрещена.

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Список АЗС, где открыта свободная продажа топлива, опубликован ниже:

  • АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra)
  • АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 85 ул. Вакуленчука, 35Б/2 (ДТ Ultra)
  • АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 166 Камышовое шоссе 32 (АИ-95 Ultra).

источник: Комсомольская правда Крым

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