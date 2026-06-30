На шести АЗС Севастополя есть в свободной продаже дизтопливо и бензин АИ-95

Во вторник, 30 июня, на шести АЗС Севастополя появилось в свободной продаже дизтопливо и бензин АИ-95. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев. Свободная продажа началась в 10 утра. На шести АЗС «АТАН» можно купить бензин АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.

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