На шести пунктах пропуска на въезде в Севастополь работают медики «скорой помощи»

Ежедневно на шести пунктах пропуска, развернутых на въезде в Севастополь, медики cкорой помощи контролируют состояние здоровья всех въезжающих в город граждан.

В наши задачи входит проведение термометрии абсолютно всем без исключения гражданам, которые въезжают в город. Мы ищем и выявляем лиц с симптомами вирусных заболеваний. После осмотра и обследования принимается решение о госпитализации, либо о домашней самоизоляции под контролем участкового терапевта. Данные всех граждан, которые потенциально могут быть заражены коронавирусом, в обязательном порядке передаются в Роспотребнадзор. Далее у всех этих людей берут анализы и ежедневно измеряют температуру, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного фельдшера «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Олега Лисичкина.

Чтобы не осложнять движение транспорта, изначально температуру измеряют инфракрасным термометром. При повышенных значениях температуру проверяют классическим ртутным градусником, поскольку из солнечного тепла или работающей в автомобиле печки температура тела может быть выше.

Если подтверждается повышенная температура, мы смотрим другие признаки заболевания — слизистые выделения, ослабленное дыхание, кашель, насморк, и так далее. При необходимости принимается решение о госпитализации, — добавил главный фельдшер скорой помощи.

По словам Олега Лисичкина, ежедневно на каждом пункте пропуска выявляется от четырех до семи человек с повышенной температурой. «Один-два раза в день с пунктов пропуска проводим госпитализацию. Не обязательно из-за высокой температуры – у кого-то болит живот, у кого-то еще что-то», — добавил главный фельдшер.

Смена на пункте пропуска работает по 12 часов, затем их сменяют другие медики.

Мы обеспечены всеми средствами защиты — это маски, перчатки, защитные очки, шапочки, бахилы, костюмы одноразовые и многоразовые, дыхательные фильтры на два месяца вперед. Горячее питание доставляется. Кадрами укомплектованы полностью. Все наши сотрудники отменили отпуска, — рассказала журналистам главврач «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Татьяна Стульба.

Она призвала граждан не скрывать информацию о себе во время звонков операторам скорой помощи.

Бывают случаи, когда граждане скрывают информацию о поездках в другие регионы и контактах с больными коронавирусной инфекцией. И наши специалисты узнают об этом непосредственно во время визита, — подчеркнула главврач скорой помощи. Татьяна Стульба объяснила, что не стоит бояться вызывать скорую помощь на дом. — Наша задача не госпитализировать человека, а понять его состояние, чтобы избежать неблагоприятных ситуаций.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя