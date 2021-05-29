На Симферополь обрушился тропический ливень. О последствиях непогоды

Традиционный для Симферополя в конце мая – начале июня ливень вновь продемонстрировал бессилие коммунальных служб. Забитые грязью и бытовым мусором ливневки не справились с «большой водой», все низины оказались затопленными, дороги-новоделы «поплыли», а дорожные объекты «в процессе» стали опасными ловушками для авто. Добавим к этому падение тополей и веток деревьев, затопленные торговые центры («Меганом» и «Южная галерея» — точно), «утонувшие» авто и массу видео в группах соцсетей с недвусмысленными фразами в названиях: «черный список», «доска позора»… Картина маслом под названием «На Симферополь обрушился тропический ливень».

На улице Караимской после ливня просел асфальт. Автомобиль буквально провалился в яму на участке, где было снято старое асфальтовое покрытие, в районе дома №177 на ул.Киевской.

МБУ «Город», конечно, работает. И даже по мере сил устраняет последствия непогоды. Но… 20 сотрудников предприятия и 4 единицы специализированной техники на город-полумиллионник. Не маловато ли?

По информации коммунальщиков, деревья ломались и падали на улицах Красноармейская, Кечкеметская, Ленина, Турецкая и Свободная. Точно известно о падении тополя на улице Ракетной, недалеко от автостоянки у рынка «Привоз». Травмы получил мужчина, он госпитализирован.

Бригада «Города» уже убрала 4 упавших деревьев на улицах Ленина, Кечкеметская, Ларионова. Также одна единица техники задействована на откачке подтопленных участков в городе. Сейчас работа ведётся возле Дворца пионеров, затем перейдём на улицу Ракетную, где произошло подтопление частных домов. Работы в данном направлении продолжаются, — отметили в администрации Симферополя.

Фото: группы ВК Автопартнер Крым и Инцидент Крым Симферополь, администрации Симферополя.