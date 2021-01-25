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На склоне плато Ай-Петри, во время катания на «ватрушке» пострадал ребенок

На склоне плато Ай-Петри, во время катания на «ватрушке» пострадал ребенок

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:32 25.01.2021

Спасателям продолжают поступать сообщения о травмированиях во время зимнего отдыха в горах. При этом «КРЫМ-СПАС» по-прежнему патрулирует места с массовым пребыванием людей, своевременно оказывает помощь пострадавшим. Вчера, в 14:05 в службу спасения поступило сообщение о том, что на склоне плато Ай-Петри, во время катания на «ватрушке» пострадал ребенок. Необходима помощь спасателей. Прервав патрулирование, к месту немедленно выехала дежурная смена специалистов Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии на место, сотрудники ГКУ РК «КРЫМ – СПАС» выяснили, что во время катания, произошло столкновение несовершеннолетней с другим катающимся. Спасателями оказана доврачебная помощь пострадавшей 2010 г.р., жительнице г. Симферополя путем фиксации шейного отдела позвоночника с помощью воротника «Шанца». На спинальном щите спасатели эвакуировали пострадавшую со склона на дорогу и на служебном автомобиле эвакуировали в село Соколиное, где передали сотрудниками скорой медицинской помощи, — сообщили в МЧС РК.

На склоне плато Ай-Петри, во время катания на «ватрушке» пострадал ребенок

Напомним, на территории Российской Федерации, в этом году уже зафиксированны случаи гибели при катании на неуправляемой «ватрушке».

Чтобы сделать свой отдых приятным, а спуск на «ватрушках» безопасным, необходимо строго соблюдать меры безопасности:

  • Кататься на сноутюбе можно только в строго отведенном для этого месте.
  • Перед спуском с горки необходимо проверить, чтобы на пути не было людей, ям, бугров, торчащих кустов, камней, которые могут повредить надувные сани, проколов или разрезав их.
  • Не отпускайте детей кататься одних. Помните, что у детей притуплено чувство опасности.
  • Не надувайте тюбинги выше нормы.
  • Нельзя кататься на «ватрушке» стоя или лежать на ней при спуске.
  • Садиться в тюбинг нужно, как на стул — откинуться назад и согнуть ноги в коленях.
  • Опасно садиться на «ватрушку» вдвоем, из него можно вылететь.
  • Нельзя прикреплять сноутюбы друг к другу «паровозиком», они могут перевернуться.
  • В процессе катания рекомендуется держаться за специальные ремни, расположенные по бокам тюбинга.
  • Кататься на надувных санках рекомендуется на склонах с уклоном не больше 20 градусов.
  • Не следует перегружать тюбинг (в характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для нее вес).
  • Также необходимо следить, чтобы путь, по которому движутся санки, не проходил по льду, который может треснуть.
  • Категорически воспрещается привязывать «надувные санки» к машине или снегоходу.

На склоне плато Ай-Петри, во время катания на «ватрушке» пострадал ребенок

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