На склоне плато Ай-Петри, во время катания на «ватрушке» пострадал ребенок

Спасателям продолжают поступать сообщения о травмированиях во время зимнего отдыха в горах. При этом «КРЫМ-СПАС» по-прежнему патрулирует места с массовым пребыванием людей, своевременно оказывает помощь пострадавшим. Вчера, в 14:05 в службу спасения поступило сообщение о том, что на склоне плато Ай-Петри, во время катания на «ватрушке» пострадал ребенок. Необходима помощь спасателей. Прервав патрулирование, к месту немедленно выехала дежурная смена специалистов Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии на место, сотрудники ГКУ РК «КРЫМ – СПАС» выяснили, что во время катания, произошло столкновение несовершеннолетней с другим катающимся. Спасателями оказана доврачебная помощь пострадавшей 2010 г.р., жительнице г. Симферополя путем фиксации шейного отдела позвоночника с помощью воротника «Шанца». На спинальном щите спасатели эвакуировали пострадавшую со склона на дорогу и на служебном автомобиле эвакуировали в село Соколиное, где передали сотрудниками скорой медицинской помощи, — сообщили в МЧС РК.

Напомним, на территории Российской Федерации, в этом году уже зафиксированны случаи гибели при катании на неуправляемой «ватрушке».

Чтобы сделать свой отдых приятным, а спуск на «ватрушках» безопасным, необходимо строго соблюдать меры безопасности:

Кататься на сноутюбе можно только в строго отведенном для этого месте.

Перед спуском с горки необходимо проверить, чтобы на пути не было людей, ям, бугров, торчащих кустов, камней, которые могут повредить надувные сани, проколов или разрезав их.

Не отпускайте детей кататься одних. Помните, что у детей притуплено чувство опасности.

Не надувайте тюбинги выше нормы.

Нельзя кататься на «ватрушке» стоя или лежать на ней при спуске.

Садиться в тюбинг нужно, как на стул — откинуться назад и согнуть ноги в коленях.

Опасно садиться на «ватрушку» вдвоем, из него можно вылететь.

Нельзя прикреплять сноутюбы друг к другу «паровозиком», они могут перевернуться.

В процессе катания рекомендуется держаться за специальные ремни, расположенные по бокам тюбинга.

Кататься на надувных санках рекомендуется на склонах с уклоном не больше 20 градусов.

Не следует перегружать тюбинг (в характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для нее вес).

Также необходимо следить, чтобы путь, по которому движутся санки, не проходил по льду, который может треснуть.

Категорически воспрещается привязывать «надувные санки» к машине или снегоходу.