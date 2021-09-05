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На следующей неделе Феодосия и Судак примут всероссийский фестиваль «Крымский мост»

На следующей неделе Феодосия и Судак примут всероссийский фестиваль «Крымский мост»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Фестивали в Крыму 19:32 05.09.2021

С 8 по 12 сентября состоится всероссийский фестиваль «Крымский мост». Площадками мероприятия станут города Судак и Феодосия. Об этом сообщает пресс-служба Центра народного творчества Республики Крым.

В фестивале примут участие более 500 представителей художественных, любительских и профессиональных коллективов из разных регионов России.

Программу фестиваля по дням публикует Туристический портал Крыма.

9 сентября

  •  акция «Алея дружбы» (г. Судак);
  • методический практикум «Современные технологии организации и режиссуры национальных фестивалей и праздников» (г. Судак);
  • научно-познавательная патриотическая экспедиция «Огненный фарватер Феодосийского десанта» (Феодосия);выездной концерт «Звездопад воспоминаний» («Коктебельский Дом Культуры «Юбилейный»).

10 сентября

  • круглый стол «Крымский мост – мост дружбы. Народная культура, как механизм воспитания патриотизма в современном обществе» (г. Судак);
  • концертная программа «Мой край» (г. Судак).

11 сентября

  •  выставка изделий мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Узоры России» (г. Судак);
  • праздничное костюмированное шествие участников Всероссийского фестиваля Крымский мост (г. Судак);
  • гала-концерт Всероссийского фестиваля «Крымский мост» (г. Судак).

Важной целью организации событий, в рамках проекта, является социальная составляющая – участие в фестивале одаренных представителей народов России. В качестве одной из главных задач вовлеченность участников в творческий процесс единения культур, единения искусств, — отметили в пресс-службе Центра народного творчества Республики Крым.

Фестиваль пройдёт с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора по нераспространению коронавируса.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, с использованием гранта «Российского фонда культуры», в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

На следующей неделе Феодосия и Судак примут всероссийский фестиваль «Крымский мост»

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