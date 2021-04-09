На следующей неделе в Черное море войдут военные корабли США

Турецкие СМИ сегодня сообщают о том, что Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на военный источник сообщил, что США рассматривают возможность направить корабли в Черное море в ближайшие недели на фоне предполагаемого «роста российской военной активности» на границе с Украиной. США должны за 14 дней сообщить о своих намерениях отправить корабли в Черное море.

Корабли ВМФ РФ должны не просто сопровождать американские группировки, находящиеся в черноморской акватории, но и следить за ними через прицелы вооружений во избежание провокаций с американской стороны, заявил РИА Новости экс-командующий Черноморским флотом России (1998-2002) адмирал Владимир Комоедов.

Что мы должны делать в этом случае? Надо смотреть, какая будет группировка – её размер тоже ограничен конвенцией Монтрё. Будем их отслеживать, наглости Штатам, конечно, не занимать, поэтому помимо непосредственно слежения за кораблями надо будет начинать уже следить оружием – давать целеуказание корабельным системам поражения, чтобы избежать любых провокаций, — сказал Комоедов.

Адмирал подчеркнул, что в последние годы активность ВМС США на Чёрном море заметно увеличилась, при этом они регулярно нарушают конвенцию Монтрё, регулирующую продвижение по черноморским проливам и нахождение в этой акватории, постоянно под теми или иными поводами «зависая» там более 21 суток, разрешенных для нечерноморских государств.