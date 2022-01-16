На следующей неделе в Крым придут Крещенские морозы. Но ненадолго

Температурные качели не «отпускают» Крым. Относительно теплые дни сменят на следующей неделе Крещенские морозы. А переход к ним будут сопровождать мокрый снег и гололедица – враги автомобилистов. Самым холодным днем станет среда, 19 января, но уже в четверг – снова 0 и далее «плюс» все с тем же мокрым снегом и лаже дождем.

В течение ближайшей недели характер погодных условий на юге России будет определяться двумя Атлантическими циклонами, отмечают синоптики. И хотя их центры расположатся над Скандинавией и северными регионами Европейской части России, движение вызванных этими циклоническими вихрями воздушных масс окажет прямое воздействие на погоду на Юге.

До конца следующей рабочей недели на Юге России и Северном Кавказе будут постоянно чередоваться оттепели и заморозки, и это вызовет гололедицу на дорогах, обрывы ЛЭП, усиление ветра. Влияние первого циклона проявилось уже сегодня: на юг страны пришла относительно теплая воздушная масса. Но в субботу в тыловой части циклона, центр которого будет располагаться над средней Волгой, начнет поступать холодный арктический воздух, — рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

В эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец подтвердил: погода будет нестабильной.

На следующей неделе в Крыму прогнозируются «русские горки». В понедельник ночью 0…-5, днем 0…+5, теплый фронт, пройдут небольшие осадки в смешанной фазе. Во вторник на смену теплому фронту придет холодный, ночью будет -2…+3, а днем -3..+2. Пройдут дожди с мокрым снегом и усилится ветер. В среду продолжит холодать. Среда, я думаю, будет самой холодной: ночью -2….-7, днем 0…-5. Ожидаются заряды снега. Ну а дальше, к концу недели, потоки поменяют направление на юго-западное, и температура постепенно начнет возвращаться в рамки климатической нормы. Ночью -2…+3, а днем к пятнице мы выйдем на показатели 0…+5, в выходные +1…+6, — отметил специалист.

Полуостров завалит снегом и станет белым-бело? Синоптики очень сомневаются. Мокрый снег и дождь по ночам будут превращаться в лед, днем (кроме среды) – просто в воду и грязь.

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