На следующей неделе в Крым придут похолодание и дожди

К сожалению, предстоящая неделя еще раз докажет постулат о том, что апрель ненадежный и очень противоречивый месяц, больше похожий на хамелеона с точки зрения разных метеорологических условий, – отметил метеоролог.

На следующей неделе погода будет не очень комфортная, добавил Тишковец, будет поддерживаться отрицательный тренд по температуре. Эксперт отметил, что средняя температура апреля, например, в Симферополе, на полградуса прохладнее, чем должно быть по многолетним значениям, и уже практически перевыполнена месячная норма осадков.

В понедельник, несмотря на то, что инициативу ненадолго перехватит гребень антициклона с севера, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +4…+9, днем +13…+18, что соответствует норме, – прогнозирует метеоролог.

Со вторника, предупредил он, погода опять начнет постепенно портиться. Ночью переменная облачность, без осадков, +3…+8, а днем из-за подхода теплого сектора циклона – облачно, небольшие дожди и +10…+15 градусов.

В середине недели, в среду, прорвется холодный атмосферный фронт, он будет сопровождаться грядой кучево-дождевой облачности, поэтому будут скоротечные ливневые дожди, ночью +2…+7, днем, наверное, это будет самый холодный день, всего лишь +9…+14. А в четверг опять фон атмосферного давления начнет повышаться. Переменная облачность, преимущественно уже без осадков, но под утро посвежеет до +1…+6, и днем от +9 до +15, – прогнозирует эксперт.

Лишь к концу недели, по его словам, к пятнице и к следующим выходным благодаря тому, что ветры развернутся на более комфортные теплые юго-западные направления, температурный фон начнет повышаться и вернется в рамки положенной в заключительной декаде апреля климатической нормы.

По ночам будет от +3 до +9 градусов, может быть, в выходные даже +5…+10. Днем в пятницу +14…+19, а в выходные уже +15…+20. Вот такие русские температурные горки – от 20 градусов будем опускаться к середине недели до 10, а ночью близко к нулю. К выходным ситуация опять восстановится, – заверил метеоролог.

источник: РИА Новости Крым