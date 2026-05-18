На следующей неделе в Крым придут тепло и ливни

Предстоящая неделя будет очень разная, но если посмотреть назад, то за половину месяца май не очень балует крымчан хорошей погодой. Среднемесячная температура пока почти на 2 градуса прохладнее, чем должно быть, и выпало 18 миллиметров осадков – это 44% от нормы, – рассказал метеоролог.

Основной тренд следующей недели на полуострове – это все-таки дожди и грозы, подчеркнул Тишковец. Погода в центре России, по его прогнозу, при этом будет очень солнечной, без осадков, температура будет повышаться до +28…+29 градусов, а вот в Крыму дождей выпадет довольно-таки много.

В понедельник на юге начнет формироваться новая циклоническая депрессия, поэтому, если ночью еще без осадков, +8…+13, то днем уже местами пройдет небольшой дождь, +18…+23. Во вторник циклоническое влияние усилится. Облачно, с неустойчивыми прояснениями, пройдут интенсивные ливневые дожди, грозы. Под утро +9…+14, днем опять +18…+23, – прогнозирует эксперт.

В среду ночью, продолжил специалист, чуть распогодится, без осадков, очаги туманов с ухудшением видимости менее 1 километра, +9…+14 градусов, днем переменная облачность, местами небольшой дождь, не исключена гроза и +20…+25.

В четверг, по прогнозу метеоролога, ожидается примерно такая же картина – ночью распогодится, будут туманы, температура +9…+14 днем, короткие дожди с грозами, +20…+25. И на финал недели – в пятницу, в субботу и в воскресенье – по ночам +10…+15, днем +18…+23. Не обойдется без ливневых дождей и гроз.

В целом оцениваю, что в Симферополе за следующую неделю в осадкомеры попадет до 35 миллиметров осадков – это 80 % месячной нормы, а в отдельных районах Крыма 32-37 литра дождевой воды на каждый квадратный метр. Полагаю, что к 25 мая перебор по осадкам, например, в Симферополе, уже составит 20% от положенного за весь месяц. По сути это такая субтропическая влага и немножко душное состояние атмосферы, – пояснил эксперт.

источник: РИА Новости Крым