Прямо сейчас:
Главная | Актуально | На следующей неделе в Крым придут тепло и ливни
Новости Республики
На следующей неделе в Крым придут тепло и ливни

На следующей неделе в Крым придут тепло и ливни

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:56 18.05.2026

Климат субтропиков будет определять метеоусловия на следующей неделе на большей части русской равнины, а в Крыму он проявится в виде ливней и гроз. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Предстоящая неделя будет очень разная, но если посмотреть назад, то за половину месяца май не очень балует крымчан хорошей погодой. Среднемесячная температура пока почти на 2 градуса прохладнее, чем должно быть, и выпало 18 миллиметров осадков – это 44% от нормы, – рассказал метеоролог.

Основной тренд следующей недели на полуострове – это все-таки дожди и грозы, подчеркнул Тишковец. Погода в центре России, по его прогнозу, при этом будет очень солнечной, без осадков, температура будет повышаться до +28…+29 градусов, а вот в Крыму дождей выпадет довольно-таки много.

В понедельник на юге начнет формироваться новая циклоническая депрессия, поэтому, если ночью еще без осадков, +8…+13, то днем уже местами пройдет небольшой дождь, +18…+23. Во вторник циклоническое влияние усилится. Облачно, с неустойчивыми прояснениями, пройдут интенсивные ливневые дожди, грозы. Под утро +9…+14, днем опять +18…+23, – прогнозирует эксперт.

В среду ночью, продолжил специалист, чуть распогодится, без осадков, очаги туманов с ухудшением видимости менее 1 километра, +9…+14 градусов, днем переменная облачность, местами небольшой дождь, не исключена гроза и +20…+25.

Узнайте больше:  В Армянске подрядчик похитил 45 млн рублей на ремонте стадиона

В четверг, по прогнозу метеоролога, ожидается примерно такая же картина – ночью распогодится, будут туманы, температура +9…+14 днем, короткие дожди с грозами, +20…+25. И на финал недели – в пятницу, в субботу и в воскресенье – по ночам +10…+15, днем +18…+23. Не обойдется без ливневых дождей и гроз.

В целом оцениваю, что в Симферополе за следующую неделю в осадкомеры попадет до 35 миллиметров осадков – это 80 % месячной нормы, а в отдельных районах Крыма 32-37 литра дождевой воды на каждый квадратный метр. Полагаю, что к 25 мая перебор по осадкам, например, в Симферополе, уже составит 20% от положенного за весь месяц. По сути это такая субтропическая влага и немножко душное состояние атмосферы, – пояснил эксперт.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 7

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.