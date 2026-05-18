На следующей неделе в Крым придут тепло и ливни

Климат субтропиков будет определять метеоусловия на следующей неделе на большей части русской равнины, а в Крыму он проявится в виде ливней и гроз. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Предстоящая неделя будет очень разная, но если посмотреть назад, то за половину месяца май не очень балует крымчан хорошей погодой. Среднемесячная температура пока почти на 2 градуса прохладнее, чем должно быть, и выпало 18 миллиметров осадков – это 44% от нормы, – рассказал метеоролог.
Основной тренд следующей недели на полуострове – это все-таки дожди и грозы, подчеркнул Тишковец. Погода в центре России, по его прогнозу, при этом будет очень солнечной, без осадков, температура будет повышаться до +28…+29 градусов, а вот в Крыму дождей выпадет довольно-таки много.
В понедельник на юге начнет формироваться новая циклоническая депрессия, поэтому, если ночью еще без осадков, +8…+13, то днем уже местами пройдет небольшой дождь, +18…+23. Во вторник циклоническое влияние усилится. Облачно, с неустойчивыми прояснениями, пройдут интенсивные ливневые дожди, грозы. Под утро +9…+14, днем опять +18…+23, – прогнозирует эксперт.
В среду ночью, продолжил специалист, чуть распогодится, без осадков, очаги туманов с ухудшением видимости менее 1 километра, +9…+14 градусов, днем переменная облачность, местами небольшой дождь, не исключена гроза и +20…+25.
В четверг, по прогнозу метеоролога, ожидается примерно такая же картина – ночью распогодится, будут туманы, температура +9…+14 днем, короткие дожди с грозами, +20…+25. И на финал недели – в пятницу, в субботу и в воскресенье – по ночам +10…+15, днем +18…+23. Не обойдется без ливневых дождей и гроз.
В целом оцениваю, что в Симферополе за следующую неделю в осадкомеры попадет до 35 миллиметров осадков – это 80 % месячной нормы, а в отдельных районах Крыма 32-37 литра дождевой воды на каждый квадратный метр. Полагаю, что к 25 мая перебор по осадкам, например, в Симферополе, уже составит 20% от положенного за весь месяц. По сути это такая субтропическая влага и немножко душное состояние атмосферы, – пояснил эксперт.
источник: РИА Новости Крым
