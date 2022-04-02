На следующей неделе в Симферополе перекроют улицу Желябова

К перекрытию улиц Севастопольской и Самокиша в Симферополе добавятся дорожные работы на улице Желябова. Об этом сообщает администрации крымской столицы.

Движение автотранспортных средств и маршрутного транспорта будет частично ограничено с 6:00 5 апреля до 5:00 9 апреля на месте проведения работ. Просим с пониманием отнестись к данным временным ограничениям и учесть указанную информацию при планировании маршрутов движения, — говорится в сообщении.

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