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На случай ухудшения ситуации с выбросами мазута из Черного моря создан резерв
фото: © Игорь Онучин/ ТАСС

На случай ухудшения ситуации с выбросами мазута из Черного моря создан резерв

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:49 10.01.2025

Резерв спасателей и материалов создан на случай ухудшения обстановки на месте ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава МЧС РФ Александр Куренков.

Дополнительно сформирован резерв сил МЧС России. Кроме того, на территорию Краснодарского края и Республики Крым со складов Росрезерва, а также с территории Херсонской области, Донецкой народной и Луганской народной республик дополнительно доставлено 364 тыс. мешков для загрязненного грунта. Создан необходимый запас на случай ухудшения ситуации, — цитирует ТАСС Александра Куренкову.

Общая группировка государственных ведомств составляет более 8 тыс. человек и 800 единиц техники. В праздники в Краснодарский край дополнительно прибыли свыше 300 спасателей.

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Отдельно Куренков поблагодарил волонтеров и неравнодушных людей, участвующих в ликвидации ЧС.

Неравнодушные люди всегда приходят нам на помощь при любой чрезвычайной ситуации. Это граждане самых разных возрастов и профессий, однако их всех объединяет активная жизненная позиция и чувство ответственности за наше будущее, — отмечает специалист.

источник: ТАСС

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