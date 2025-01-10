На случай ухудшения ситуации с выбросами мазута из Черного моря создан резерв

Дополнительно сформирован резерв сил МЧС России. Кроме того, на территорию Краснодарского края и Республики Крым со складов Росрезерва, а также с территории Херсонской области, Донецкой народной и Луганской народной республик дополнительно доставлено 364 тыс. мешков для загрязненного грунта. Создан необходимый запас на случай ухудшения ситуации, — цитирует ТАСС Александра Куренкову.

Общая группировка государственных ведомств составляет более 8 тыс. человек и 800 единиц техники. В праздники в Краснодарский край дополнительно прибыли свыше 300 спасателей.

Отдельно Куренков поблагодарил волонтеров и неравнодушных людей, участвующих в ликвидации ЧС.

Неравнодушные люди всегда приходят нам на помощь при любой чрезвычайной ситуации. Это граждане самых разных возрастов и профессий, однако их всех объединяет активная жизненная позиция и чувство ответственности за наше будущее, — отмечает специалист.