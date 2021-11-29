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На смену просто «ковиду» или "дельте" - «омикрон». ВОЗ предупреждает о рисках заражения
Иллюстрация: Gam-Ol, pixabay.com

На смену просто «ковиду» или «дельте» — «омикрон». ВОЗ предупреждает о рисках заражения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:52 29.11.2021

В ВОЗ заявили, что пока не ясно, заразнее ли «омикрон» других вариантов COVID и приводит ли к он более тяжелому течению болезни, однако указали на высокий риск заражения новым штаммом для уже переболевших коронавирусом. В заявлении Всемирной организации здравоохранения говорится:

Предварительные данные указывают на повышенный риск повторного заражения уже переболевших COVID при контакте с новым штаммом «омикрон».  

В то же время в организации подчеркнули, что пока нет достаточных данных, подтверждающих информацию, что «омикрон» опаснее «дельты».

Пока не ясно, является ли «омикрон» более трансмиссивным, например легче передается от человека человеку, по сравнению с другими вариантами, включая «дельту», — говорится в сообщении.

В ВОЗ отмечают, что число граждан с положительным результатом теста на коронавирус в ЮАР, где зафиксировали вспышку нового штамма, увеличилось, однако эпидемиологические исследования продолжаются, чтобы понять, связано ли это с «омикроном» или же с влиянием других факторов.

Кроме того, как подчеркивают в ВОЗ, пока нет информации, что симптомы при заражении «омикроном» отличаются от характерных для других штаммов.

Для того чтобы понять степень тяжести варианта «омикрон», потребуется от нескольких дней до нескольких недель, — говорится в заявлении.

Сейчас ВОЗ выясняет потенциальное влияние нового штамма на вакцины. При этом в организации напоминают, что последние играют решающую роль в снижении смертности и степени переносимой болезни.

Что же касается России, в нашей стране могут быть приняты новые ограничения из-за «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом, со ссылкой на Оперштаб по борьбе с COVID-19, сообщает РИА Новости.

На смену просто «ковиду» или "дельте" - «омикрон». ВОЗ предупреждает о рисках заражения

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