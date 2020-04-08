На соблюдение санитарных норм в период «повышенной готовности» в Крыму проверили 30 предприятий

Мобильными группами при администрациях муниципальных образований в Крыму продолжается работа по выявлению нарушений Указа Главы РК по режиму самоизоляции. Об этом сообщил глава республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.

По состоянию на 7 апреля общее количество проверенных объектов на территории 25 муниципальных образований Республики Крым составило 17 450 объекта, из них: на территории 14 муниципальных районов – 6 377, на территории 11 городских округов – 11 073, — отметил премьер.

Он сообщил, что в соответствии с внесенными изменениями в Указ Главы Республики № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», на основании приказов профильных министерств возобновили свою работу ряд промышленных и строительных предприятий.

По итогам вчерашних проверочных мероприятий проинспектировано 30 предприятий по выполнению санитарных норм. Общие замечания, которые были выявлены в ходе проверки: отсутствие приказов о работе в режиме повышенной готовности; не везде ведется журнал учета по обработке дезинфицирующими средствами; нет графика обработки поверхностей, помещений; не в полном объеме работники предприятий обеспечены масками; не организован подвоз работников предприятий к месту работы, — рассказал Юрий Гоцанюк.

Премьер-министр добавил, что руководителям предприятий поставлена задача в кратчайшие сроки устранить замечания. По выявленным нарушениям будет организована повторная проверка, в случае не устранения либо повторных нарушений деятельность этих предприятий будет остановлена.

Есть предприятия в которых были выявлены грубые нарушения. Это предприятия ООО «Крымдорстрой» в Евпатории. Сотрудники работают без масок, журнал не ведётся. В то же время значительная часть предприятий соблюдают все требования установленные Указом Главы Республики. Это предприятия ООО «Русдеталь», ООО «Юбиси», АО «Бром» в городе Красноперекопске», Симферопольское производственное объединение «Крымпласт», комбинат «Крымская Роза» в Симферопольском районе, — привел примеры Юрий Гоцанююк.

Отдельно Председатель Совета министров РК сообщил о том, как должны соблюдаться профилактические мероприятия на примере предприятия «Крымский содовый завод».