На социальные выплаты крымчанам направлено более 5 миллиардов рублей

С начала года на социальные выплаты крымчанам, нуждающимся в особой социальной защите, направлено более 5 млрд. рублей, что составляет 26,3 % от плановых назначений. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров — министр финансов РК Ирина Кивико.

Вице-премьер уточнила, что из республиканского бюджета выделено 2,4 млрд. рублей, из федерального – более 2,7 млрд. рублей.

Как рассказала зампред, в целом бюджетные ассигнования распределились следующим образом:

— на ежемесячные выплаты на ребенка от 3 до 7 лет – более 1 млрд. рублей. Выплата осуществляется с июня 2020 года и является одной из самых востребованных мер поддержки семей с детьми. Денежная помощь предоставляется семьям, чей среднедушевой доход меньше величины прожиточного минимума. Размер выплаты составляет от 5612,50 руб. до 5841 руб. Получателями пособия являются более 45 тысяч крымских семей.

— на выплату пособий при рождении ребёнка, по уходу за ребёнком до 1,5 лет, на ребенка одинокой матери, единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения в семью, помощи детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – более 1,3 млрд. рублей, что в 1,1 раза больше прошлогоднего показателя;

— на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка – 572,6 млн. рублей, что в 1,7 раз больше, чем в минувшем году. В марте помощь в размере 11682 рублей получили более 15 тысяч семей;

— на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста 3-х лет – 339 млн. рублей(составляет 103,7% к уровню 2020 года). Ежемесячную выплату в марте получили более 8 тысяч получателей;

— на социальные выплаты безработным гражданам — 250,8 млн. рублей, что в 2 раза превысило уровень прошлого года. Пособие по безработице выплачивается ежемесячно, при условии прохождения безработным перерегистрации в установленные органами службы занятости сроки, но не более двух раз в месяц. В марте 2021 года помощь получили более 25 тысяч получателей, размер выплаты составляет от 1 500 рублей до 12 130 рублей.

— на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте — 675,6 млн. рублей, что на 30,7 млн. рублей больше уровня 2020 года;

— на социальные выплаты отдельным категориям граждан, в том числе на единовременные денежные выплаты, выплату малообеспеченным семьям, выплату ежемесячной денежной помощи гражданам, пострадавшим от воздействия радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа — более 829 млн. рублей (январь-март 2020 — 684,9 млн. рублей). Получателями такой меры соцподдержки являются 184 тысяч человек.