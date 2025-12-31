На Солнце 31 декабря произошла сильная вспышка

Вспышка достигла пика в 16:51 по московскому времени. Специалисты присвоили ей балл М7.1. Кроме того, начиная с полуночи звезда произвела восемь обычных вспышек класса С.

Последний раз вспышки класса М происходили на Солнце почти три дня назад . В частности, утром 29 декабря зарегистрировали три события М-класса, самое мощное из которых получило балл М4.2.

Ожидается, что они вместе с действующей сейчас на Солнце корональной дырой могут стать причиной магнитных бурь и полярных сияний в новогоднюю ночь.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

источник: РИА Новости Крым