Прямо сейчас:
Главная | Актуально | На Солнце 31 декабря произошла сильная вспышка
Новости Республики
На Солнце 31 декабря произошла сильная вспышка
фото: © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

На Солнце 31 декабря произошла сильная вспышка

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:06 31.12.2025

Сильная вспышка произошла на Солнце. Об этом со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН пишет РИА Новости.

Вспышка достигла пика в 16:51 по московскому времени. Специалисты присвоили ей балл М7.1. Кроме того, начиная с полуночи звезда произвела восемь обычных вспышек класса С.

Последний раз вспышки класса М происходили на Солнце почти три дня назад . В частности, утром 29 декабря зарегистрировали три события М-класса, самое мощное из которых получило балл М4.2.

Ожидается, что они вместе с действующей сейчас на Солнце корональной дырой могут стать причиной магнитных бурь и полярных сияний в новогоднюю ночь.

Узнайте больше:  На Солнце произошла самая сильная вспышка с 8 декабря

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.