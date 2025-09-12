Прямо сейчас:
На Солнце - корональная дыра. В выходные - ухудшение геомагнитной обстановки
На Солнце — корональная дыра. В выходные — ухудшение геомагнитной обстановки

В выходные дни ожидается резкое ухудшение геомагнитной обстановки на Земле из-за крупной корональной дыры, которая появилась на видимой стороне Солнца. Об этом сообщают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Довольно значительное изменение геомагнитной обстановки, в том числе формирование новых магнитных бурь 2 и 3 уровней по 5 балльной шкале, предварительно ожидается в эти выходные, начиная с 13-14 сентября, из-за появления на видимой стороне Солнца необычно крупной экваториальной корональной дыры, расположенной в плоскости вращения планет, — говорится в сообщении.

По информации ученых, в четверг корональная дыра вышла в центр видимого солнечного диска. Теперь потоки высокоскоростного солнечного ветра направлены в сторону Земли и достигнут ее орбиты примерно через трое суток, как раз к выходным.

Ранее в Лаборатории сообщали , что в четверг возможен умеренный рост активности Солнца, при этом рисков для Земли нет.

Накануне на Землю обрушилась необъяснимая и неожиданная магнитная буря, которая отсутствовала в прогнозах.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 5

