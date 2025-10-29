Прямо сейчас:
На Солнце - крупный взрыв. Ближе к Земле
На Солнце — крупный взрыв. Ближе к Земле

29.10.2025

О том, что на Солнце зарегистрирован крупный взрыв, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Уже ближе к Земле. Новый крупный взрыв зарегистрирован сегодня ночью на обратной стороне Солнца, — говорится в сообщении.

По информации ученых, мощная активность на невидимой солнечной стороне наблюдается уже около 10 дней, и за это время произошло уже несколько вспышек высшего балла X, причем одна из них достигла уровня X10.

По расчетам, активный центр скоро появится на видимой стороне звезды. Предварительно, это произойдет в субботу. А еще через 5-7 дней происходящие на Солнце процессы начнут влиять на Землю, прогнозируют в Лаборатории.

Как сообщалось, на Земле в среду происходит магнитная буря низкого уровня, это связано с воздействием на планету плазмы из корональной дыры на Солнце.

В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.

источник: РИА Новости Крым 

