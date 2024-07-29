На Солнце — мощные взрывы

Вспышки высокой мощности

Этот цикл оказался более мощным, чем предыдущий. Что оказалось неожиданно, поскольку по прогнозам глобальная солнечная активность должна была снижаться, но оказалось, что нет. Повлиять на эти процессы мы никак не можем — только наблюдать и констатировать», — продолжает он.

По его словам, в самом факте участившихся солнечных вспышек тоже нет ничего экстраординарного — такое происходит регулярно, с 11-летней цикличностью. Это явление хорошо известно ученым, однако предсказать, насколько сильной будет солнечная активность в очередном периоде, невозможно. Текущий Кузин называет неожиданно интенсивным.

Сейчас наблюдается период высокой солнечной активности. Поэтому вероятность возникновения магнитных бурь высока — ничего удивительного в этом нет, — констатирует Кузин.

Как поясняет заведующий лабораторией солнечной астрономии, точные долгосрочные прогнозы относительно магнитных бурь ученые строить не могут. Самый длинный прогнозируемый период — 11 солнечных оборотов или 27 суток, но точность здесь не очень высокая.

А вот краткосрочный прогноз на несколько суток имеет довольно высокую достоверность — до 80 процентов. В конечном итоге все связано с траекторией распространения солнечной плазмы, — продолжает специалист.

Что касается влияния магнитных бурь на состояние здоровья землян, по словам ученого, эта сторона вопроса до конца не изучена. Существующие исследования на эту тему проводились достаточно давно и, хотя подтвердили рост числа инфарктов и инсультов в моменты солнечной активности, но рост этот незначительный и может быть вписан в рамки статистической погрешности.

Кроме того, нельзя исключать психосоматику: вы слушаете радио, и вам говорят, что завтра будет мощная магнитная буря. Естественно, у вас включатся самовнушение. Но на самом деле с магнитными воздействиями мы часто сталкиваемся и на Земле. Например, одну поездку на троллейбусе можно приравнять к хорошей магнитной буре, — говорит он.

Вероятность сильного магнитного шторма в ночь с понедельника на вторник, 30 июля, вырастет в 7 раз, в этот день ожидается пик магнитной бури, которая продлится до среды, сообщала ранее Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ). Отмечается, что сначала буря будет слабой, класса G1, но потом усилится до класса G3, что соответствует сильной магнитной буре.