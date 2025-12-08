На Солнце — новые взрывы. Чем это грозит Земле

Две сильные вспышки класса М произошли в ночь на воскресенье одна за другой. Первая из них классифицирована как M1.1, случилась в в 22:21 по Москве, вторая – как М8.1 – максимум в 23:39, сообщали в Лаборатории ранее.

Двойная вспышка M-класса, произошедшая вчера в интервале между 22:00 и полуночью, сопровождалась довольно сильным выбросом плазмы в сторону Земли. Согласно наблюдениям, облако плазмы достигнет нашей планеты во вторник, 9 декабря, ориентировочно в первой половине дня, – сообщают ученые.

По данным Лаборатории мощность излучения вспышки в пике составила M8.1. Событие не относится к экстремально сильным, но все же является мощным и может вызвать магнитные бури уровня G2-G3.

Уточняется также, что такую вспышечную активность из области 4299, в которой она происходит можно считать феноменом, поскольку этот активный центр совершил почти полный 27-дневный оборот вокруг Солнца и снова оказался напротив Земли, он полностью разрушен, имеет ничтожную площадь и вообще не должен иметь значительной энергии.