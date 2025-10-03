Прямо сейчас:
иллюстрация: © РИА Новости Крым

На Солнце произошел крупный выброс плазмы — потоки идут в сторону Земли

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:33 03.10.2025

Крупный выброс плазмы произошел на Солнце утром в пятницу. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, потоки направлены в сторону Земли.

На Солнце около часа назад зарегистрирована сильная вспышка уровня M1.5, сопровождавшаяся крупным выбросом плазмы в сторону Земли… За последние 3-4 суток было зарегистрировано несколько плазменных выбросов, но направленных мимо планеты, – проинформировали ученые.

Вспышка произошла в самом крупном из наблюдающихся сейчас на Солнце активных центров, расположенном точно на линии Солнце-Земля и это практически не оставляет плазменному облаку шансов пройти мимо планеты, уточнили в Лаборатории. При этом сохраняется вероятность, что плазма не сможет набрать достаточные скорости для отрыва от Солнца.

Через 2-3 часа должны поступить наблюдения солнечных коронографов, которые прямо покажут или не покажут появление выброшенного вещества в окрестностях около Солнца. Исходя из визуальных наблюдений, событие является крупным и должно в случае подтверждения его ухода от Солнца достичь планеты во второй половине дня в воскресенье, 5 октября, — добавили в Лаборатории.

Сильные магнитные бури фиксируют на Земле в течение нескольких дней подряд. Как пояснял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, доктор физико-математических наук Сергей Кузин, сейчас на Солнце происходят процессы, связанные с энерговыделением. Причем одна сторона более активна, чем вторая. Всплеск связан с тем, что к Земле повернулась именно та часть Солнца, на которой практически все области активны. Такая активность, по всей вероятности, будет видна еще около двух недель.

источник: РИА Новости Крым 

