На Солнце произошла крупная вспышка
фото: © Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:18 25.08.2025

На Солнце зарегистрирована самая крупная вспышка с середины июня. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

На Солнце только что зарегистрирована самая крупная вспышка за период с 20 июня этого года. Событие имело балл M4.6 и относилось к четвертой категории по современной пятибалльной системе вспышек. Максимум излучения зарегистрирован в 08:24 по Москве, – сказано в Telegram-канале Лаборатории.

Уточняется, что событие произошло на фоне резкого усиления активности Солнца из-за выхода на видимую сторону солнечного диска нескольких крупных активных центров. Сейчас эти области значительно удалены от направления на Землю, и произошедший взрыв не должен создать рисков для планеты. Однако ученых беспокоит сам факт, что в центрах активности сохраняется энергия для формирования самых сильных за несколько месяцев взрывов.

По предварительным расчетам, в зоне влияния на Землю солнечные центры окажутся уже завтра со второй половины суток. Исключительно крупные выбросы плазмы с большими угловыми размерами, впрочем, могут начать цеплять Землю краем уже начиная с сегодняшнего дня, – не исключат эксперты.

В конце июля Лаборатория сообщала о появлении на Солнце полярных корональных дыр впервые за несколько лет. Ученые уточняли, что их формирование может быть связано с процессами ослабления солнечной активности в текущем году, хотя пока она пока остается на высоком уровне, все еще причиняющем значительные «неудобства» Земле.

источник: РИА Новости Крым 

