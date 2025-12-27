Прямо сейчас:
На Солнце произошла самая сильная вспышка с 8 декабря
иллюстрация: © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

На Солнце произошла самая сильная вспышка с 8 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:00 27.12.2025

Самая сильная с 8 декабря вспышка произошла на Солнце, а на новогодние праздники может ожидается пик вспышечной активности звезды, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

На восточном краю Солнца рано утром по московскому времени зарегистрирована крупная вспышка уровня M5.1… Событие является самым мощным с 8 декабря… Пик ожидающейся вспышечной активности может прийтись на новогодние праздники, — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Вероятность формирования магнитных бурь и ярких полярных сияний непосредственно на Новый год, несмотря на вероятный пик вспышечной активности, на данный момент считается невысокой из-за значительного удаления активных областей звезды от линии «Солнце — Земля», уточнили в лаборатории.

Ученые отметили, что мощность произошедшей вспышки составила около 50% от порога высшего балла X. Максимум излучения зафиксирован в 04.50 мск.

Интересно, что событие 8 декабря и сегодняшнее произошли, судя по всему, в одной и той же области Солнца, которая в начале декабря находилась на западном краю Солнца. За прошедшее время Солнце совершило примерно 2/3 оборота вокруг оси, и тот же центр активности, пройдя по обратной стороне, снова вернулся на видимую с Земли сторону — теперь на восточный край, — добавили ученые.

Число дней с магнитными бурями в уходящем году стало максимальным за 10 лет, а дней с повышенным геомагнитным фоном – за двадцатилетие, сообщали ранее в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 6

