На Солнце произошла серия крупных взрывов
фото: © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и Россия 15:28 25.05.2026

На прошедших выходных астрономы зафиксировали на обратной стороне Солнца серию крупных выбросов плазмы. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Источники событий располагаются преимущественно на обратной стороне: это новые, еще не вышедшие к Земле группы пятен, не имеющие пока номеров в каталогах, а также недавно ушедшая туда группа 4436, неожиданно возобновившая активность, — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что угрозы для Земли такие вспышки не несут. Однако подтверждают восстановление солнечной активности после 2-3 недельного относительного затишья.

По словам специалистов вероятность вспышек высшего балла на обращенной к Земле стороне по расчетам пока держится в диапазоне 5-10 %, что для текущего состояния активности является низким значением.

20 мая сообщалось о начале мертвого сезона на Солнце. А уже в среду должен начаться период, когда некоторое время не будут происходить вспышки.

источник: РИА Новости Крым 

