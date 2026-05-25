На Солнце произошла серия крупных взрывов

Источники событий располагаются преимущественно на обратной стороне: это новые, еще не вышедшие к Земле группы пятен, не имеющие пока номеров в каталогах, а также недавно ушедшая туда группа 4436, неожиданно возобновившая активность, — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что угрозы для Земли такие вспышки не несут. Однако подтверждают восстановление солнечной активности после 2-3 недельного относительного затишья.

По словам специалистов вероятность вспышек высшего балла на обращенной к Земле стороне по расчетам пока держится в диапазоне 5-10 %, что для текущего состояния активности является низким значением.

20 мая сообщалось о начале мертвого сезона на Солнце. А уже в среду должен начаться период, когда некоторое время не будут происходить вспышки.

