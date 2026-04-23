На Солнце произошла вспышка класса М
источник: © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Первая за две недели вспышка уровня М произошла на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Очередной очень эффектный сильный взрыв, наблюдавшийся на левом краю Солнца, появился на снимках с космических телескопов около 8 утра по московскому времени. Вспышка, судя по всему, была двойной, — говорится в сообщении.

В Лаборатории отметили, что последний раз событие данного класса наблюдалось 9 апреля. Сейчас активность на Солнце растет. Однако пока космическое событие считается нейтральным для Земли.

Узнайте больше:  В крымском филиале фонда «Защитники Отечества» проводят диспансеризацию участников СВО

Вместе с тем, левая область плазменного облака продолжает довольно быстро расти, и, если этот рост не прекратится, то уже завтра может начать создавать проблемы для Земли, прогнозируют ученые.

До центра солнечного диска, куда она сейчас перемещается вращением Солнца и откуда возможны фронтальные удары по планете, осталось совсем немного, — уточнили в Лаборатории.

источник: РИА Новости Крым 

