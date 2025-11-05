На Солнце произошла вторая сильная вспышка за сутки

Еще одна вспышка мощностью Х1.2 произошла на самом краю солнечного диска, — говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Там же отметили, что из-за расположения области, где произошла вспышка, возможный выброс корональной массы не затронет Землю.

При этом источником данной вспышки является не группа №4274, так что это еще один активный регион на Солнце, который через неделю будет в центре диска Солнца, — уточнили учёные.

Во вторник вечером на Солнце впервые за почти пять месяцев произошла вспышка балла Х.

источник: РИА Новости Крым