На Солнце произошла вторая сильная вспышка за сутки
иллюстрация: © РИА Новости Крым

На Солнце произошла вторая сильная вспышка за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:46 05.11.2025

Вторая за сутки вспышка высшего балла Х произошла на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Еще одна вспышка мощностью Х1.2 произошла на самом краю солнечного диска, — говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Там же отметили, что из-за расположения области, где произошла вспышка, возможный выброс корональной массы не затронет Землю.

При этом источником данной вспышки является не группа №4274, так что это еще один активный регион на Солнце, который через неделю будет в центре диска Солнца, — уточнили учёные.

Во вторник вечером на Солнце впервые за почти пять месяцев произошла вспышка балла Х.

источник: РИА Новости Крым 

