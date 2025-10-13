Прямо сейчас:
На Солнце снова возобновились сильные вспышки
иллюстрация: © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:07 13.10.2025

На Солнце возобновились сильные вспышки низкого и среднего уровней. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Два костра, горящих сейчас в центре солнечного диска, — это два активных центра размером примерно по 150 тысяч км каждый (более 10 диаметров Земли), в которых Солнце сжигает энергию, выброшенную вчера из глубины звезды и все еще продолжающую поступать, — говорится в сообщении.

В Лаборатории отметили, что каждый всплеск — вспышка уровня C или M (высших баллов X пока нет). Текущий уровень вспышек находится на уровне M1.0 — M2.0.

В последний раз максимальная за четыре месяца вспышка M6.4 была 28 сентября. Будет ли побит рекорд — пока не понятно.

Отклик геомагнитных индексов пойдет примерно с среды, может быть четверг», уточнили ученые.

источник: РИА Новости Крым 

