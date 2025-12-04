На Солнце в четверг произошла мощнейшая за неделю вспышка

Список солнечных вспышек за сегодня: полное число вспышек класса С и выше – пять вспышек. С класс – четыре, М класс – одна, Х класс – ноль, – приводят данные в лаборатории.

Грозит ли вспышка новыми магнитными бурями не уточняется. При этом на Земле с полуночи бушует геомагнитный шторм, повторный удар уровня почти G2 ожидается в полдень.

1 декабря ученые сообщили, что самый крупный в 2025 году комплекс пятен сформировался на вышедшей к Земле стороне Солнца, там может копиться энергия для супервзрыва.

источник: РИА Новости Крым