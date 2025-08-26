На Солнце зарегистрировали очередную сильную вспышку

Измеренный балл события по принятой рентгеновской шкале составляет M4.52. Вчера примерно в то же самое время, в 08:24, была зарегистрирована вспышка M4.56, ставшая самой крупной с 20 июня текущего года. Оба события, таким образом, примерно равны друг другу. <…> За ночь активность Солнца еще более возросла, и, исходя из текущих тенденций, должна в течение суток пробить высший уровень X, — говорится в сообщении.

При этом за сутки активные солнечные центры переместились ближе к направлению на Землю, и сейчас часть из них находится в 50 градусах от линии Солнце-Земля. По умолчанию такое угловое смещение все еще можно считать безопасным, но уже не абсолютно, а лишь с некоторым запасом прочности, отметили в лаборатории.

По словам сотрудников лаборатории, главной интригой все еще остаются запасы вспышечной энергии на Солнце.

Решающим, с большой вероятностью, станет сегодняшний день. Если в течение суток тренды все же развернутся вниз, то ко второй половине недели, когда группы пятен уже совсем опасно приблизятся к линии Солнце-Земля, звезда может успокоиться. В противном случае удары по Земле, начиная со среды-четверга, станут почти неизбежными, — резюмировали ученые.

Накануне ученые сообщали, что на Солнце продолжается рост активности, менее чем за сутки было зафиксировано десять вспышек. На прошлой неделе протуберанец оторвался от поверхности Солнца, что может спровоцировать рост вспышечной активности без рисков для Земли.

Активность Солнца в июле выросла в три раза, сообщалось ранее. В целом в 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле.

источник: РИА Новости Крым