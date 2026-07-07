На Солнце завершился один из сильнейших всплесков активности

Завершился один из самых сильных в текущем году всплесков солнечной активности, наблюдавшийся в конце июня – начале июля 2026 года. Причиной роста активности стало формирование на Солнце двух крупных групп солнечных пятен – № 4478 и 4479, первая из которых оказалась самой крупной в этом году и второй по размеру за последнее десятилетие, – сказано на сайте Лаборатории.

За это время на Солнце произошло около 140 взрывов, отмечают ученые. При этом всплеск активности прошел по мягкому сценарию: за две недели произошло только две вспышки высшего балла. Сейчас оба активных центра вращением светила уведены на его обратную сторону и не могут влиять на Землю.

Теоретически группы пятен могут вернуться к Земле 20–21 июля, когда Солнце сделает половину оборота вокруг своей оси, но шансов на это немного. В последние дни перед уходом в обеих областях уже наблюдались процессы быстрого распада. Скорее всего, через две недели к Земле вернутся только обломки, – считают специалисты.

Накануне Солнце обновило двухлетний рекорд по числу солнечных вспышек за сутки, сообщали в Лаборатории. Уже после этого события прогнозировалось, что потоки рентгеновского излучения от Солнца, которые всю последнюю неделю были повышены в десятки раз, пойдут на спад.

источник: РИА Новости Крым