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На Солнце завершился один из сильнейших всплесков активности
иллюстрация: © xras.ru

На Солнце завершился один из сильнейших всплесков активности

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:19 07.07.2026

На Солнце завершился один из сильнейших в этом году всплесков активности. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Завершился один из самых сильных в текущем году всплесков солнечной активности, наблюдавшийся в конце июня – начале июля 2026 года. Причиной роста активности стало формирование на Солнце двух крупных групп солнечных пятен – № 4478 и 4479, первая из которых оказалась самой крупной в этом году и второй по размеру за последнее десятилетие, – сказано на сайте Лаборатории.

За это время на Солнце произошло около 140 взрывов, отмечают ученые. При этом всплеск активности прошел по мягкому сценарию: за две недели произошло только две вспышки высшего балла. Сейчас оба активных центра вращением светила уведены на его обратную сторону и не могут влиять на Землю.

Теоретически группы пятен могут вернуться к Земле 20–21 июля, когда Солнце сделает половину оборота вокруг своей оси, но шансов на это немного. В последние дни перед уходом в обеих областях уже наблюдались процессы быстрого распада. Скорее всего, через две недели к Земле вернутся только обломки, – считают специалисты.

Накануне Солнце обновило двухлетний рекорд по числу солнечных вспышек за сутки, сообщали в Лаборатории. Уже после этого события прогнозировалось, что потоки рентгеновского излучения от Солнца, которые всю последнюю неделю были повышены в десятки раз, пойдут на спад.

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источник: РИА Новости Крым

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