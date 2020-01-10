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На совещании у Путина рассказали, когда индекс городской среды в Севастополе станет «благоприятным»
Фото: пресс-служба Главы РК

На совещании у Путина рассказали, когда индекс городской среды в Севастополе станет «благоприятным»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:40 10.01.2020

Севастополь благоустроят за три года.

На совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя было озвучено одно из главных направлений по улучшению качества жизни на полуострове – масштабные региональные программы по созданию комфортной городской среды. Севастополь пообещали благоустроить за три года.

Через три года, по нашим расчётам, индекс городской среды из неблагоприятного (по оценкам министерства строительства и ЖКХ) станет благоприятным, — сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, уличное освещение в городе будет полностью соответствовать нормативным показателям через три года. Дополнительно будут созданы 2 тысячи светоточек. Кроме того, власти увеличат объёмы благоустройства общественных пространств.

У нас сейчас 69 действующих парков и скверов в Севастополе. Конечно, мы будем создавать и новые пространства. Но эти 69 будут полностью приведены в замечательный современный вид, как парк Учкуевка, который мы с правительством Москвы открыли 28 декабря, — заявил Развожаев.

Не «минует чаша сия» и центр Севастополя. Как отмечает Новый Севастополь, в исторической части города будут выполнены капитальные ремонты фасадов и кровель зданий, отремонтирована уличная дорожная сеть.

На совещании у Путина рассказали, когда индекс городской среды в Севастополе станет «благоприятным»

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