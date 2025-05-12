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На создание образовательно-производственного кластера Республика Крым получит 77,4 млн рублей
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

На создание образовательно-производственного кластера Республика Крым получит 77,4 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 17:13 12.05.2025

В 2025 году в Республике Крым на базе ГБПОУ РК «Белогорский технологический техникум» будет создан кластер среднего профессионального образования «Профессионалитет в отрасли сельского хозяйства». Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале.

Как уточнил Глава Крыма, участниками кластера также станут ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум», ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный техникум имени Н.И. Скворцова», ГБПОУ РК «Прудовский аграрный техникум имени Л.П. Симиренко».

К формированию данного кластера привлечено 16 организаций и предприятий-работодателей отрасли сельского хозяйства республики. На его создание в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» Республика Крым получит софинансирование из федерального бюджета в размере 77,4 млн рублей, – проинформировал Глава республики.

Так, на базе Белогорского технологического техникума планируется: строительство трактородрома; улучшение материально-технической базы, в том числе обновление парка сельскохозяйственной техники; создание биотехнологической лаборатории для клонального размножения растений.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что главная цель проекта – решение проблемы дефицита кадров.

Для этого в Крыму формируется система подготовки высококвалифицированных специалистов на среднесрочную и долгосрочную перспективу в соответствии со Стратегией социально-экономического развития республики до 2035 года. Это позволит повысить качество обучения, будет способствовать росту экономики, повышению инвестиционной привлекательности региона, – отметил Глава Крыма.

СПРАВКА. Федеральный проект «Профессионалитет» входит в состав нового национального проекта «Молодежь и дети». Сегодня в Республике Крым в рамках этого проекта функционируют образовательные кластеры на базе ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» и ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум». Распоряжение о выделении средств из федерального бюджета на создание еще одного образовательно-производственного кластера подписано Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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