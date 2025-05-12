На создание образовательно-производственного кластера Республика Крым получит 77,4 млн рублей

Как уточнил Глава Крыма, участниками кластера также станут ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум», ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный техникум имени Н.И. Скворцова», ГБПОУ РК «Прудовский аграрный техникум имени Л.П. Симиренко».
К формированию данного кластера привлечено 16 организаций и предприятий-работодателей отрасли сельского хозяйства республики. На его создание в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» Республика Крым получит софинансирование из федерального бюджета в размере 77,4 млн рублей, – проинформировал Глава республики.
Так, на базе Белогорского технологического техникума планируется: строительство трактородрома; улучшение материально-технической базы, в том числе обновление парка сельскохозяйственной техники; создание биотехнологической лаборатории для клонального размножения растений.
Сергей Аксёнов подчеркнул, что главная цель проекта – решение проблемы дефицита кадров.
Для этого в Крыму формируется система подготовки высококвалифицированных специалистов на среднесрочную и долгосрочную перспективу в соответствии со Стратегией социально-экономического развития республики до 2035 года. Это позволит повысить качество обучения, будет способствовать росту экономики, повышению инвестиционной привлекательности региона, – отметил Глава Крыма.
СПРАВКА. Федеральный проект «Профессионалитет» входит в состав нового национального проекта «Молодежь и дети». Сегодня в Республике Крым в рамках этого проекта функционируют образовательные кластеры на базе ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» и ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум». Распоряжение о выделении средств из федерального бюджета на создание еще одного образовательно-производственного кластера подписано Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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