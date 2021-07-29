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На спецферме в Севастополе в 2021 году планируют собрать около 200 тонн мидий

На спецферме в Севастополе в 2021 году планируют собрать около 200 тонн мидий

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:27 29.07.2021

Морская специализированная мидийная ферма «Центр морских пищевых ресурсов» — одно из крупнейших предприятий Севастополя и Крыма по выращиванию мидий.

Это достаточно новая ферма. Она функционирует с 2018 года. На компенсацию части затрат на закупку достаточно дорогостоящего оборудования предприятие получило государственную поддержку почти 3 млн рублей. Ферма динамично развивается и в этом году планирует собрать порядка 200 тонн продуктов марикультуры, — цитирует пресс-служба директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадима Кирпичникова.

С прошлого года  «Центр морских пищевых ресурсов» является участником рыбопромышленного кластера Севастополя. В настоящее время ведётся подготовительная работа по получению фермой микрозайма в размере 1 млн рублей через фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Любовь к морепродуктам привела к тому, что появилась идея изучить эту отрасль. В 2014 году мы прилетели, чтобы изучить рынок и поняли, что это отличная отрасль для развития, — говорит собственник фермы Сергей Татко. 

Предприятие выращивает мидий на одном из участков, сформированных в специализированном бассейне в акватории Чёрного моря. Бассейн разделен на 10 частей, 7 из которых уже заняты подобными фермами.

На спецферме в Севастополе в 2021 году планируют собрать около 200 тонн мидий На спецферме в Севастополе в 2021 году планируют собрать около 200 тонн мидий На спецферме в Севастополе в 2021 году планируют собрать около 200 тонн мидий На спецферме в Севастополе в 2021 году планируют собрать около 200 тонн мидий

На поддержку представителей отрасли марикультуры в бюджете Севастополя на 2021 год заложено 5 млн рублей.

Для нас этот проект важен с точки зрения выращивания собственной черноморской мидии, чтобы обеспечить продукцией жителей города, а также другие субъекты. Для развития предприятия у департамента экономического развития есть инструменты поддержки, которыми в частности пользуется данная ферма, – это и регистрация и продвижение бренда, и рекламная кампания в СМИ, и прохождение государственной экологической экспертизы, — отмечает Георгий Бежанидзе. 

В Севастополе в 2019 году собрали порядка 60 тонн мидий, в 2020 году –  120 тонн. В этом году по состоянию на июль собрано порядка 140 тонн продукта.

Напомним, в 2020 году Советом по стратегическому развитию и приоритетным проектам утверждено проектное предложение и дорожная карта по созданию рыбопромышленного кластера на территории города Севастополя. Создание кластера направлено на развитие рыбопромышленного комплекса, широкомасштабную модернизацию и техническое перевооружение предприятий отрасли, обновление рыбопромыслового флота, а также модернизацию рыбоперерабатывающего сектора и развитие аквакультуры в Севастополе.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

На спецферме в Севастополе в 2021 году планируют собрать около 200 тонн мидий

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