На срочную службу в Крыму призовут 2500 человек

Весенний призыв будет проходить с 1 апреля по 15 июля. В ходе предстоящего призыва для прохождения военной службы с территории Республики Крым будут направлены порядка 2500 крымчан. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составляет 12 месяцев, — сказал он.

По словам Машукова, уже на следующей неделе первые команды призывников отправятся с призывных пунктов муниципальных образований в места прохождения службы. Направления призывников для прохождения военной службы запланированы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил, дислоцирующихся на территории Российской Федерации.

Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную военную технику, получат соответствую военно-учетную специальность. По окончании обучения они будут направлены в соответствующие воинские части, — добавил военком.

Он также подчеркнул, что военнослужащих, проходящих срочную службу по призыву, не будут привлекать для выполнения задач специальной военной операции.

источник: РИА Новости Крым