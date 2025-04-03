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НА срочную службу в Крыму призовут 2500 человек
фото: РИА Новости Крым

На срочную службу в Крыму призовут 2500 человек

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 18:58 03.04.2025

В рамках весеннего призыва в Крыму на срочную службу планируют призвать порядка 2500 новобранцев, сообщил на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым военный комиссар республики полковник Евгений Машуков.

Весенний призыв будет проходить с 1 апреля по 15 июля. В ходе предстоящего призыва для прохождения военной службы с территории Республики Крым будут направлены порядка 2500 крымчан. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составляет 12 месяцев, — сказал он.

По словам Машукова, уже на следующей неделе первые команды призывников отправятся с призывных пунктов муниципальных образований в места прохождения службы. Направления призывников для прохождения военной службы запланированы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил, дислоцирующихся на территории Российской Федерации.

Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную военную технику, получат соответствую военно-учетную специальность. По окончании обучения они будут направлены в соответствующие воинские части, — добавил военком.

Он также подчеркнул, что военнослужащих, проходящих срочную службу по призыву, не будут привлекать для выполнения задач специальной военной операции.

Узнайте больше:  В Ялте стартовал весенний призыв на срочную службу

источник: РИА Новости Крым 

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