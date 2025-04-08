Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Люди в Крыму | На стенах домов крымской столицы появятся муралы с маршалами Победы
Новости Республики
На стенах домов крымской столицы появятся муралы с маршалами Победы
фото: пресс-служба администрации Симферополя

На стенах домов крымской столицы появятся муралы с маршалами Победы

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 20:01 08.04.2025

Узнайте больше:  В Ялте простились с ветераном Великой Отечественной войны Антониной Фёдоровной Крапивой
голоса
Оцените материал
Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: люди в Крыму

люди в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x