На стенах домов крымской столицы появятся муралы с маршалами Победы

В Крымской столице появятся впечатляющие арт-объекты с образами выдающихся маршалов Великой Отечественной войны.

Первые два мурала с портретами Александра Василевского и Константина Рокоссовского будут размещены на проспекте Победы и улице Дачной. В данный момент художники активно работают над созданием мурала с изображением Константина Рокоссовского, который находится на фасаде многоквартирного дома по адресу: улица Дачная, 22. Данные арт-объекты не только украсят город, но и станут данью уважения героям, которые внесли значительный вклад в нашу Победу! — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя.