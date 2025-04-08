фото: пресс-служба администрации Симферополя
На стенах домов крымской столицы появятся муралы с маршалами Победы
Опубликовал: КрымPRESS
в Люди в Крыму
20:01 08.04.2025
люди в Крыму 2025-04-08
В Крымской столице появятся впечатляющие арт-объекты с образами выдающихся маршалов Великой Отечественной войны.
Первые два мурала с портретами Александра Василевского и Константина Рокоссовского будут размещены на проспекте Победы и улице Дачной. В данный момент художники активно работают над созданием мурала с изображением Константина Рокоссовского, который находится на фасаде многоквартирного дома по адресу: улица Дачная, 22. Данные арт-объекты не только украсят город, но и станут данью уважения героям, которые внесли значительный вклад в нашу Победу! — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя.
Муралы создаются по инициативе Государственного комитета молодежной политики Республики Крым при поддержке администрации города Симферополя.
Работы планируют завершить до 9 мая.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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